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Легендарные The Swingle Singers выступят в Москве

Вчера, 19:08

Британский коллектив The Swingle Singers выступит в Москве 18 февраля. В столице группа представит новую программу.

Являющийся пятикратным обладателем премии "Грэмми" The Swingle Singers 18 февраля отыграет концерт в российской столице. Выступление британских музыкантов состоится в Доме музыки. Организаторы этого культурного мероприятия сообщают, что группа привезет в Москву свою новую гастрольную программу, которая носит название "The Swingles: Winter Tales".

The Swingle Singers известный вокальный коллектив, выпустивший больше одной тысячи аранжировок и новых версий произведений всевозможных стилей и направлений. Музыканты умеют исполнять самые сложные симфонические сочинения и иные песни. Еще полвека назад британцы стали известными благодаря собственным вокальным прочтениям творений Иоганна Себастьяна Баха, и с того времени порадовали поклонников свыше 50 релизами.


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