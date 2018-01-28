В США пройдет вручение 60-й премии Grammy

Сегодня, 16:06

В США уже сегодня, 28 января пройдет 60-я по счету ежегодная церемония вручения музыкальной премии Grammy. Известно, что среди лауреатов есть и российские звезды.

Ведущим шоу станет актер комедий Джеймс Корден. Награждать будут тех исполнителей, кто удачно выступил с 1 октября 2016 года по 30 сентября прошлого года. Всего 84 категории, но самыми главными из них являются четыре: "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".

За победу в первой номинации будут бороться Кендрик Ламар ("Humble"), Бруно Марс ("24k Magic"), также Луис Фонди ("Despacito") и многие другие.

Соревноваться за вторую номинацию также будут Ламара, Джей-Зи, Бруно Марс и Чайлдиш Гамбино.

Третья категория может достаться Луису Фонди, Джей-Зи и другим.

Ну а "Лучшим новым исполнителем" может стать певица Алессия Кара, исполнитель Халид Амхерст Робинсон и певица в стиле ритм-н-блюз Солана Имани Роу (известная как SZA).

Среди звезд России на премию номинированы дирижер Валерий Гергиев в номинации "Лучшая оперная запись". Тем временем Дмитрий Хворостовский может посмертно одержать победу за "Лучший классический сольный вокальный альбом".