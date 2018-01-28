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Полуголый парень устроил драку на концерте Линды в Екатеринбурге

Сегодня, 02:30

Поклонники Линды радостно встретили певицу в Екатеринбурге. Однако на концерте неизвестный полуголый парень устроил драку. После инцидента «активист» оделся и отправился домой.

 В Екатеринбурге концерт Линды стал рингом для одного жителя Екатеринбурга. Во время выступления любимой певицы в стенах Ельцин-центра фанаты смогли понаблюдать за спаррингом между тремя молодыми людьми. Один из посетителей разделся до нижнего белья и начал драку с другим зрителем. Далее переключился на еще одного парня. В ситуации оперативно разобралась служба охраны.

По словам представителя Линды Михаила Кувшинова, этот поступок екатеринбуржца не помешал певице исполнить все запланированные песни и хиты. После усмирения активного парня ему пришлось одеться и покинуть концерт.


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