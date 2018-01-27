Рома Зверь отсудил полмиллиона за «Южную ночь» в фильме «Выпускной»

Вчера, 20:41

Известный солист группы «Звери» Рома Зверь сообщил в Instagram радостную новость. Певец отсудил полмиллиона у создателей фильма «Выпускной». «Централ партнершип» и «Лунапарк» обязаны провести выплаты.

Рома Зверь рассказал в своем аккаунте в Instagram подробности окончания судебного дела о нарушении прав использования авторского материала в трейлере к фильму «Выпускной». По решению суда, использование песни «Южная ночь» три года тому назад в трейлере было несанкционированным и принесло ущерб Роме Зверю.

В качестве компенсации певцу предложили сумму в 500 тыс., что является третью от желаемой суммы, которую требовал Зверь. Теперь, виновники хищения песни выплатят солисту отсуженные деньги.