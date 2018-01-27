В Светлогорске из-за тумана отменили концерт Владимира Кузьмина

Сегодня, 17:00

В Светлогорске из-за тумана отменили выступление Владимира Кузьмина. Как стало известно, концерт известного певца и композитора перенесли на субботу 3 марта текущего года.

Начало так же в 16:00. Сегодня в стенах киноконцертного зала поклонники ожидали полный аншлаг. Билеты, приобретённые в кассах на сегодняшнее число, остаются действительными. Следует напомнить, калининградский аэропорт окутан неблагоприятными погодными условиями. "По причине наличия густого тумана видимость на взлётно-посадочной полосе очень слабая, и её не хватает для того, чтобы осуществить посадку самолётов", - сообщили сотрудники аэропорта. На этот момент задерживаются рейсы из Москвы, Минска, Уфы, Петербурга и Казани.