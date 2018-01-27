VistaNews.ru


В Светлогорске из-за тумана отменили концерт Владимира Кузьмина

Сегодня, 17:00

В Светлогорске из-за тумана отменили выступление Владимира Кузьмина. Как стало известно, концерт известного певца и композитора перенесли на субботу 3 марта текущего года.

Начало так же в 16:00. Сегодня в стенах киноконцертного зала поклонники ожидали полный аншлаг. Билеты, приобретённые в кассах на сегодняшнее число, остаются действительными. Следует напомнить, калининградский аэропорт окутан неблагоприятными погодными условиями. "По причине наличия густого тумана видимость на взлётно-посадочной полосе очень слабая, и её не хватает для того, чтобы осуществить посадку самолётов", - сообщили сотрудники аэропорта. На этот момент задерживаются рейсы из Москвы, Минска, Уфы, Петербурга и Казани.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.