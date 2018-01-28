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Экс-мэр Екатеринбурга с Александром Скляром перепел песню Высоцкого

Сегодня, 04:30

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий показал свои таланты и перепел песню Высоцкого. Он с гордостью вышел на сцену вместе с Александром Скляром, сдержав обещание, которое дал год назад.

Вместе с Александром Скляром они исполнили композицию под названием "Штрафные батальоны". Это было мероприятие в честь 80-летия Владимира Высоцкого. Как заявил Скляр, совместное выступление дуэтом с сенатором не было заранее спланировано и отрепетировано. Они показали свои таланты уже когда концерт подходил к завершению.

В то время на сцену вышел сын Высоцкого Никита со словами: "Помнится, как в прошлом году в этих же стенах двое мужчин при всех дали слово, что спустя год они исполнят какую-то песню из репертуара Владимира Высоцкого. И, как говорится, не дал слово, крепись, а если дал, то держись".


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