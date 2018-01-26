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Уральская группа "Мы" распалась после убийства студентки в Москве

Вчера, 21:53

Музыкальная группа из Урала с названием «Мы» официально прекратила свою карьеру в Москве. Причиной этого стало жуткое убийство студентки одного из вузов.

Музыкальная группа «Мы», в составе которой были лишь два участника: 17-летняя Ева Краузе и 25-летний Даниил Шайхинуров, официально закончила свою карьеру на сцене после извещения о жестоком убийстве молодой студентки в Москве. Солист коллектива говорит, что пережить это ему помогла поддержка близких, и, возможно, в будущем они вновь объединятся на сцене.

Недавно СМИ сообщили о страшном происшествии в Москве. Девушку лишил жизни ее бывший парень, с которым она продолжала сожительствовать на правах квартирантки. Убийца упомянул одну из песен группы «Мы», слова которой его мотивировали. Именно этот фактор стал решающим в завершении музыкальной карьеры коллектива.


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