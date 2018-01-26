VistaNews.ru


В Исландии "похоронили" певца Эда Ширана

Вчера, 21:18

Британский популярный певец Эд Ширан оказался замешан в забавном казусе. В Исландии газета "похоронила" Ширана, разместив его фото с некрологом 82-летнего механика.

Издание Morgunblaðið напечатало траурное объявление о смерти 82-летнего Свавара Гуннара Сигурдссона, проиллюстрировав его по ошибке снимком Эда Ширана. Такой "ляп" сразу заметили поклонники певца и моментально растиражировали его в Twitter c ироничными комментариями.

 "Вынужден вас расстроить, но Эд Ширан мёртв. Кстати, он оказался 82-летним механиком из Исландии по имени Свавар, видимо, брал творческий псевдоним", - шутят поклонники певца в соцсети. Также в Twitter предположили, что ответственный за выпуск издания, вероятно, лишится своей должности. Комментариев самого Ширана, как и представителей газеты, пока не последовало.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.