В Исландии "похоронили" певца Эда Ширана

Вчера, 21:18

Британский популярный певец Эд Ширан оказался замешан в забавном казусе. В Исландии газета "похоронила" Ширана, разместив его фото с некрологом 82-летнего механика.

Издание Morgunblaðið напечатало траурное объявление о смерти 82-летнего Свавара Гуннара Сигурдссона, проиллюстрировав его по ошибке снимком Эда Ширана. Такой "ляп" сразу заметили поклонники певца и моментально растиражировали его в Twitter c ироничными комментариями.

"Вынужден вас расстроить, но Эд Ширан мёртв. Кстати, он оказался 82-летним механиком из Исландии по имени Свавар, видимо, брал творческий псевдоним", - шутят поклонники певца в соцсети. Также в Twitter предположили, что ответственный за выпуск издания, вероятно, лишится своей должности. Комментариев самого Ширана, как и представителей газеты, пока не последовало.