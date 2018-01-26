VistaNews.ru


Продюсер Linkin Park записал композицию с музыкантом из Вологды

Сегодня, 13:42

Продюсер музыкального коллектива Linkin Park записал трек с музыкантом из Вологды. Композицию Иван Несмирный писал в одной из студий звукозаписи в Лос-Анджелесе, принадлежащей Эрику Талабе. Он продюсировал такие группы, как Fall Out Boy и Linkin Park.

Как заявил Иван, в его песне затрагивается вера в любовь. Клип на эту композицию было решено снять непосредственно в Вологде. На роль режиссёра видеоролика был приглашён друг Ивана - клипмейкер Никита Воскобойников. Сюжет клипа - один день из жизни немолодой пары, которая заново проживает юность. Часть сьёмок проходила на улицах города, часть - в Вологодском Музыкальном колледже. Официальный показ клипа состоится в сети интернет в день праздника всех влюблённых.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.