Продюсер Linkin Park записал композицию с музыкантом из Вологды

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Продюсер музыкального коллектива Linkin Park записал трек с музыкантом из Вологды. Композицию Иван Несмирный писал в одной из студий звукозаписи в Лос-Анджелесе, принадлежащей Эрику Талабе. Он продюсировал такие группы, как Fall Out Boy и Linkin Park.

Как заявил Иван, в его песне затрагивается вера в любовь. Клип на эту композицию было решено снять непосредственно в Вологде. На роль режиссёра видеоролика был приглашён друг Ивана - клипмейкер Никита Воскобойников. Сюжет клипа - один день из жизни немолодой пары, которая заново проживает юность. Часть сьёмок проходила на улицах города, часть - в Вологодском Музыкальном колледже. Официальный показ клипа состоится в сети интернет в день праздника всех влюблённых.