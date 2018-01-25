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Рокер Джек Уайт запретил поклонникам использовать смартфоны на своих концертах

Сегодня, 16:45

Американский рокер Джек Уайт, прославившийся выступлениями за группу White Stripes, запретил своим поклонникам использовать смартфоны во время выступлений. Новым правилом музыкант намерен предоставить фанатам возможность на полную погрузиться в легендарные песни, не отвлекаясь на девайсы.

Уже на следующем концерте Джека Уайта всем слушателям придется сдать в камеру хранения свои смартфоны и прочую «карманную» технику. Если поклонникам экс-солиста White Stripes захочется заполучить фотографии с выступления кумира, они могут зайти на его аккаунт в Instagram, скопировав себе необходимые медиафайлы. Скандальное правило Уайта вступает в силу в апреле текущего года, вместе с началом концертного тура по Штатам. Следом артист направится отбирать смартфоны у европейских фанатов.

«Вы получите наслаждение, оторвавшись на час от своих девайсов. Это позволит нам и слушателям почувствовать общую любовь к музыке», - обратился Уайт к своим поклонникам.


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