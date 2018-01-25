Александр Маршал: Слезы на глазах от новости о смерти Сенчиной

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Популярный певец Александр Маршал поделился своей реакцией на новость о смерти Людмилы Сенчиной. Для него это стало настолько тяжелой утратой, что на глазах выступили слезы.

Александр Маршал назвал артистку хорошим человеком, которым она для него была и всегда его поддерживала в трудные моменты, даже по телефону. По словам артиста, она словно чувствовала его и всегда звонила очень кстати. Певцу даже не требовалось начинать разговор на тяжелую проблему.

Людмила Сенчина скончалась утром четверга в возрасте 67 лет. На тот момент она пребывала в одной из больниц Санкт-Петербурга, куда ее доставили еще в декабре прошлого года.

Известный король эстрады Филипп Киркоров также одним из первых попрощался с артисткой, опубликовав трогательный пост в Instagram.