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Елена Темникова выступит в Оренбурге в рамках своего концертного тура

Сегодня, 01:15

Поп-певица Елена Темникова выступит в Оренбурге в рамках своего концертного тура. Шоу будет проходить в СКК «Оренбуржье» 10 марта. На нём девушка исполнит свои старые и новые хиты.

В рамках концертного тура Темникова посетит всего 30 городов по всей РФ. Фанатов девушки ждёт настоящее шоу, которое включает себя не только песни, но и хореографические номера. В команде певицы есть хореограф из телепередачи «Танцы на ТНТ» Екатерина Решетникова и победитель второго сезона Максим Нестерович. Организаторы добавляют, что зрителям также покажут анимационное шоу.

Известно, что концерт начнётся в 20:00 10 марта. Приобрести билеты уже можно в кассах города. Их цена варьируется от 12 до 30 тысяч рублей, в зависимости от места.

Елена Темникова является популярной среди молодёжи российской певицей, которая записала около десятка хитов. Певица была награждена множеством призов, участвовала в главных телевизионных проектах, таких как «Последний Герой», «Фабрика Звёзд» и другие. Её песни часто стоят в поп-хит-парадах.


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