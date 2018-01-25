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Игорь Николаев посвятил в Instagram пост умершей Людмиле Сенчиной

Сегодня, 15:02

Именитый российский певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательный пост, посвященный скончавшейся сегодня утром коллеге Людмиле Сенчиной. Композитор рассказал о дружеских взаимоотношениях с исполнительницей, выразив соболезнования ее семье.

В посвященной Сенчиной публикации Николаев называет ее обладательницей естественного и чистого, как родник, голоса. Певец рассказал о тесном общении с артисткой во время съемок различных музыкальных и телевизионных проектов, а также предпочтениях Сенчиной. «Золушка» любила слушать легендарную британскую группу The Beatles и остро шутить, написал Николаев. В завершение композитор присоединился ко всем представителям отечественной эстрады, выразившим соболезнования семье именитой певицы.

Людмила Сенчина скончалась сегодня утром из-за мучавшей ее долгие годы болезни. Ранее СМИ стали известны место похорон и завещание исполнительницы.


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