СМИ узнали последнюю волю и место похорон Людмилы Сенчиной

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Источник сообщил прессе место захоронения и последнюю волю скончавшейся сегодня утром Людмилы Сенчиной. Певицу проведут в последний путь на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, исходя из ее завещания.

Родственники Людмилы Сенчиной начали готовиться к церемонии прощания с легендарной певицей. В организации траурного мероприятия участвует Юрий Шварцкопф, руководящий Театром музыкальной комедии Петербурга. Источники узнали последнюю волю исполнительницы. В завещании Сенчина указала местом своего погребения Смоленское кладбище в Северной столице.

Ранее народный артист России Илья Резник прокомментировал уход из жизни именитой певицы, которая являлась ему другом. Поэт назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой.