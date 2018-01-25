Галанин: У Сенчиной был неповторимый голос и индивидуальные интонации

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Сергей Галанин, российский рок-музыкант, заявляет, что у Людмилы Сенчиной был неповторимый голос и индивидуальные интонации. Народная артистка скончалась 25 января от рака, ей было 67 лет.

По словам Сергея Галанина, он был знаком с Людмилой Сенчиной еще с 80-х годов. Их объединяли любовь и искренность к музыке, а также прекрасное осознание того, что они находятся на своем месте. Рок-музыкант отметил неповторимый голос артистки и ее индивидуальные интонации, что является очень важным для каждого исполнителя. Во время съемок различных проектов певцы часто вспоминали старые годы. Для Галанина Сенчина останется искренним и нежным человеком.

Последний концерт певицы сопровождался невыносимыми болями из-за смертельного недуга, но это не помешало ей спеть так, будто она здорова и полна сил.