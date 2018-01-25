Илья Резник назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой

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Именитый российский поэт Илья Резник прокомментировал уход из жизни певицы Людмилы Сенчиной, назвав его невосполнимой утратой. Именно артист в свое время написал для исполнительницы композицию «Золушка», которой суждено было стать ее главным хитом.

«Людмила Сенчина была одним из самых светлых людей на отечественной эстраде. Ее смерть – невосполнимая утрата для всех. Невозможно подобрать слова, будем скучать за Людой», - приводят заявление Ильи Резника российские СМИ.

Также поэт напомнил о своем влиянии на карьеру легендарной певицы. Именно народный артист России в 1969 году написал для исполнительницы композицию «Золушка», с которой Сенчина навсегда вошла в историю отечественной музыки.

О смерти Людмилы Сенчиной стало известно рано утром 25 января. Последние дни жизни певица провела в стенах одной из петербургских больниц. Дата и место погребения легендарной исполнительницы пока что неизвестны.