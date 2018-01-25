Илья Резник назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой

Именитый российский поэт Илья Резник прокомментировал уход из жизни певицы Людмилы Сенчиной, назвав его невосполнимой утратой. Именно артист в свое время написал для исполнительницы композицию «Золушка», которой суждено было стать ее главным хитом.
Также поэт напомнил о своем влиянии на карьеру легендарной певицы. Именно народный артист России в 1969 году написал для исполнительницы композицию «Золушка», с которой Сенчина навсегда вошла в историю отечественной музыки.
О смерти Людмилы Сенчиной стало известно рано утром 25 января. Последние дни жизни певица провела в стенах одной из петербургских больниц. Дата и место погребения легендарной исполнительницы пока что неизвестны.