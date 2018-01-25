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Пользователи "Одноклассников" назвали самые лучшие песни Высоцкого

Сегодня, 13:02

Социальная сеть "Одноклассники" провела опрос, который был посвящен 80-летию известного широкой публике поэта Владимира Высоцкого. Пользователи отметили самые любимые песни исполнителя и делились аудизаписями на своих страничках.

 Исходя из результатов голосования, больше всего популярность приобрела песня "Я не люблю". За нее проголосовали почти 20% опрошенных. На второй и третьей позициях находятся "Кони привередливые" и "Он не вернулся из боя". Четвертое место принадлежит композиции "Песня о друге", а на пятом - "Дом хрустальный".
Больше всего прослушивание, помимо этого, числится за песнями "Скалолазка", "Тот, который не стрелял" и "Баллада о детстве".
В соцсети уже 25 января появился сборник лучших композиций Высоцкого, в составе которого 80 часто прослушиваемых песен.
Всего было опрошено 25 тысяч человек.


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