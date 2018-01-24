Путин предлагает создать молодёжный конкурс авторской песни

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Президент РФ Путин выступил с инициативой создать российский молодёжный конкурс авторской песни. Он также добавил, что такое начинание будет поддерживаться правительством денежными средствами.

Путин сделал такое заявление во время своего визита в дом-музей Владимира Высоцкого, который расположен на Таганке. Во время общения с действующим директором заведения и сыном поэта Никитой Высоцким глава государства стал обсуждать несколько планов развития. Одним из них было предложение создать зал, где, как заявляет Никита Владимирович, песня могла бы стать экспонатом.

Путин во время беседы отметил, что в России ещё нет такого песенного конкурса. Его можно организовать и полностью использовать возможности музея Высоцкого. Президент РФ также добавил, что он бы с его стороны мог повлиять на финансирование создания подобного мероприятия при помощи специального гранта.

Сам же Никита Высоцкий уверен, что грант и музыкальный конкурс авторской песни смогли бы стать отличной возможностью для молодых людей, которые занимаются музыкой, заявить о себе громко и выиграть путёвку на большую музыкальную сцену.