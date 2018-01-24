Лиза Качурак из Волгограда стала гостьей «Голос. Дети-5»

Сегодня, 12:55

Лиза Качурак, жительница Волгограда, стала почетной гостьей на «Голос. Дети-5». Она является победительницей музыкального конкурса в четвертом сезоне.

В социальной сети на странице Елизаветы Качурак был опубликован снимок, где жительница Волгограда сидит на фоне логотипа популярного проекта «Голос». Фотографию сопровождал комментарий об окончании второго дня съемок. Девушка находится на съемочной площадке практически с начала записи нового сезона, публикуя в соцсети новые кадры, но не раскрывая всех подробностей.

Елизавета Качурак похвалила всех участников пятого сезона «Голос. Дети», сумевшим пройти непростой отборочный тур. Тем ребятам, которым не хватило опыта стать в ряды новоиспеченных исполнителей, жительница Волгограда желает не сдаваться и прийти с новыми силами в будущем шестом сезоне.