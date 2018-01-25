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Рэпер из Челябинска вызвал на баттл Оксимирона

Сегодня, 01:15

Хамай, рэпер из Челябинска, публично вызвал на баттл знаменитого Оксимирона. Последний не прокомментировал такое своеобразное приглашение.

Челябинский рэп-исполнитель Хамай стал победителем в рамках конкурса «Открытый микрофон». Такие почести заставили новичка бросить вызов уже знаменитому и устоявшемуся в шоубизе Оксимирону. По словам Хамая, его выбор пал на известного рэпера по многим причинам. Во-первых, местная звезда Челябинска испытывает личную неприязнь к творчеству и личности Оксимирона. Во-вторых, баттл с таким сильным соперником сделает Хамая популярным.

Также он не скрывает, что масштабы публики у рэперов значительно отличаются, так как Оксимирон собирает Олимпийский, а он выступает в челябинском клубе. Молодой амбициозный человек уже подал заявку на участие в Versus Battle, но пока неясно, примет ли его приглашение оппонент.


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