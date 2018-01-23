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«Яндекс» и студия Аркадия Ротенберга запустят совместное ток-шоу

Вчера, 20:58

Платформа «Яндекс.Музыка» и студия Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» решили объединить усилия в создании еженедельного глобального продукта под названием «#наМузыке». Проект будет запущен в жанре ток-шоу на сервисах «Яндекса» и с регулярным повтором на канале MTV.

По словам авторов идеи, зрители смогут увидеть и услышать исполнителей, которые в данный момент находятся на лидирующих позициях чарта «Яндекс.Музыка». В выборе участников шоу также примут непосредственное участие и зрители. Например, гость пилотного выпуска рэпер L'One получил около полумиллиона зрительских заявок. Далее исполнители будут отбираться для откровенного разговора аналогичным способом.

Уже определены ведущие ток-шоу. Ими стали Александр Листьев и Яна Чурикова, которые, по мнению авторов, наиболее подходят для выбранного формата нового проекта. Чурикова достаточно известна своим неформальным подходам к модерации прямых эфиров. Студия «Красный квадрат» широко отмечена на отечественном телевидении популярными проектами, такими, как «Фабрика звезд», «Голос» и многих других. Для съемок шоу «Останкино» предоставит легендарную студию «Тон-ателье №3».


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