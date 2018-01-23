Рок-коллектив Rush прекращает свою карьеру навсегда

Вчера, 18:03

Рок-коллектив Rush навсегда уходит со сцены, прекратив полностью музыкальную карьеру. Это сообщение поступило непосредственно от гитариста группы Алекса Лайфсона.

Свой последний музыкальный альбом рок-группа Rush представила в 2014 году. В своем диалоге с журналистами СМИ, 64-летний музыкант группы Алекс Лайфсон сообщил, что вся работа коллективом окончательно исчерпана, для поклонников они сделали все возможное, теперь пришло время попрощаться со сценой навсегда.

Рок-коллектив Rush начал свое существование в 1968 году. Тогда, в Торонто, шестеро мужчин сошлись в единой цели и образовали музыкальный коллектив.

С тех пор изменений в личном составе не происходило вплоть до сегодняшнего дня. Среди участников рок-банды были 2 гитариста, поэт, басист, барабанщик и клавишник. На протяжении своего существования в мире большой сцены, рокеры презентовали несколько альбомов, сделали некоторое количество гастрольных туров. В Канаде, как и в других странах, есть свой круг фанатов Rush.