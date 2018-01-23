Шура оскорбил жителей Купргана, назвав их город «полным говном»

Сегодня, 15:41

Жители Кургана шокированы высказыванием певца Шуры. Дело в том, что исполнитель назвал их город «полным говном».

Певец Шура всегда отличался излишней эпатажностью. На пресс-конференции курганским журналистам он открыл много информации, которая шокировала и оскорбила многих. Кроме этого певец поведал о своих престрастиях в еде, политике и просто жизни. Встреча проходила в кабинете директора РНЦ «ВТО» имени Г.А. Илизарова, где исполнителю провели операцию по выравниванию ног.

Изначально Шура поблагодарил медиков за успешно проведенную операцию, а особенно Олега Чебурова – первого человека, которого певец увидел после нарков. Напомним, что на боли в колене певец жаловался уже около семи лет, но на операцию смог решиться только после просмотра сюжета о клинике Илизарова. Постоянно колоть обезбаливающие препараты Шуре надоело, да и эффективность их становилась все ниже и ниже.

После такого позитива встречи, ответ певца на вопрос о самом городе Кургане повергла в шок как самих журналистов, так и присутствующих на встрече метиков. С некоторой долей иронии Шура заявил, что город производит яркое впечатление. Градообразующим певец считает именно клинику Илизарова, а без нее город полное г**но. Это понятие вмещает в себя состояние городских дорог, домов и вообще всей инфраструктуры Кургана. Также певец отметил, что ситуация изменится только после того, как мэр города наворуется и начнет развивать все вокруг.