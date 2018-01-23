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В Астрахани отметит свой юбилей Николай Расторгуев

Сегодня, 12:53

Группа «Любе» решила провести всероссийский тур, который приурочен к юбилею Николая Расторгуева. Известно, что в день рождения солиста музыканты будут выступать в Астрахани.

Группа «Любе» является одной из самых любимых музыкальных коллективов на российской эстраде. Ее песни всегда затрагивают чувства не только людей старшего поколения, но и молодежи.

Музыканты сообщили, что «Любе» отправляется во всероссийский тур, который будет посвящен юбилею их солиста Николая Расторгуева. Как известно, в этом году ему исполнится 60 лет. Сообщается, что день рождения исполнитель встретит в Астрахани, где исполнит не только новые песни, но и полюбившиеся хиты.

Поклонники группы уже не могут дождаться, котгда встретятся со своими любимым исполнителем, об этом они сообщают на официальной страничке «Любе» в интернете. Известно, что концерты пройдут в Костроме, Рыбинске, Волгограде, Череповцах. 17 апреля артисты выйдут на астраханскую сцену.

В одном из интервью Расторгуев сообщал, что не замечает своего возраста, он все также полон сил и энергии. Музыкант уверен, что в 60 жизнь только начинается, ведь впереди у него еще много планов и интересных событий.


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