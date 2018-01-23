В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову

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Широко известная российская певица Татьяна Буланова провела прошедшую ночь в одной из больниц Санкт-Петербурга. По неустановленной прессой причине звезде отечественного шоу-бизнеса понадобилась госпитализация.

«Ночь в больнице», - прокомментировала Буланова опубликованную в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в стенах медучреждения фотографию.

Многочисленная армия поклонников певицы засыпала кумира вопросами о причине госпитализации, однако Буланова решила не разглашать сведения о своем самочувствии. Раз у исполнительницы есть силы вести свой Instagram, значит чувствует она себя не так уж и плохо, предположили пользователи сети. К слову, лежит звезда отечественного шоу-бизнеса в одной из петербургских больниц.

В прошлом году Татьяна Буланова прервала 7-летнее творческое «затишье», выпустив долгожданный альбом «Это я». С 29 декабря альбом певицы можно найти на просторах интернета.