VistaNews.ru


В Китае официально запретили рэперов и аморальных певцов

Вчера, 20:58

В Китае на телеканалах больше не покажут аморальных артистов и говорящих брань рэперов. Такое решение было принято представителями соответственного ведомства.

Неформальная культура, песни с ненормативной лексикой или выступления с чертами аморального поведения артистами с недавнего времени официально запрещены в Китае. Обширность такого репертуара настолько распространилась среди общества китайского населения, что ведомство печати и ТВ официально приняло запрет на демонстрацию такого репертуара. Окончательным для принятия запрета властями Китая стало официальное выступление рэпера GAI.

Сами китайцы неординарно приняли такое решение правительства. В Сети появились обсуждения данной тематики. Многие говорят, что запрет нереален, ведь аморальные артисты найдут способ презентовать свои номера перед публикой нелегально, а табу только повысит их рейтинг.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.