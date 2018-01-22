В Китае официально запретили рэперов и аморальных певцов

Вчера, 20:58

В Китае на телеканалах больше не покажут аморальных артистов и говорящих брань рэперов. Такое решение было принято представителями соответственного ведомства.

Неформальная культура, песни с ненормативной лексикой или выступления с чертами аморального поведения артистами с недавнего времени официально запрещены в Китае. Обширность такого репертуара настолько распространилась среди общества китайского населения, что ведомство печати и ТВ официально приняло запрет на демонстрацию такого репертуара. Окончательным для принятия запрета властями Китая стало официальное выступление рэпера GAI.

Сами китайцы неординарно приняли такое решение правительства. В Сети появились обсуждения данной тематики. Многие говорят, что запрет нереален, ведь аморальные артисты найдут способ презентовать свои номера перед публикой нелегально, а табу только повысит их рейтинг.