Сегодня, 03:15

Школьница Астрахани готовится к шоу "Голос. Дети". Юная вокалистка театра и песни "Сказочки" Рената Таирова ждёт своего прослушивания на детской версии нашумевшего телешоу.

На данный момент астраханка находится на сьёмках программы в Москве. Тут все участники приступают к записи на кинокомпании под названием "Мосфильм". Судьи будут оценивать каждого участника программы, повернувшись к ним спиной. В случае, если исполнитель понравится какому-либо наставнику, тот должен нажать на красную кнопку.

Следует напомнить, что это не первая звезда Астрахани. В 2017 году Дэниель Исмайлов участвовал в вышеупомянутом шоу. Тогда мальчик исполнил песню I Believe I Can Fly и прошёл в команду к певице Нюше.