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Тамара Гвердцители презентовала клип на песню Михаила Гуцериева

Сегодня, 14:29

Клип на песню «Я за тобою вознесусь» популярного автора Михаила Гуцериева презентовала Тамара Гвердцители.

 
Эта композиция была создана специально для певицы поэтом и композиторами Алексеем Золотаревым и Леонидом Молочником. Песню слушатели приняли сразу с большой теплотой, и ни одно выступление Тамары Гвердцители теперь не обходится без нее.

Сама певица подчеркивает: самое главное в песне «Я за тобою вознесусь» – потрясающие стихи. Эту композицию невозможно было не увековечить в видеоклипе, уверена исполнительница. Сделать это взялся известный российский режиссер, снявший на тот момент уже более 250 музыкальных клипов – Александр Игудин. Был придуман сценарий красивого фильма с трогательной историей любви, которая не прекращается даже после трагедии. Тамаре Гвердцители сразу понравился сюжет с элементами мистики. По ее словам, всем участникам проекта удалось показать то, что хотели донести до зрителей.

Видеоклип на песню «Я за тобой вознесусь» увидел свет в день рождения Тамары Гвердцители – 18 января. Его можно посмотреть на музыкальных каналах и в Youtube 

 


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