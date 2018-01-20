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Близнецы из Хакасии снялись в клипе Тимберлейка

Сегодня, 13:18

24-летние близнецы Филипп и Кирилл Ревега, являющиеся уроженцами Хакасии, снялись в музыкальном клипе всемирно известного американского поп-исполнителя Джастина Тимберлейка. Видеоработу с участием российских актеров уже посмотрели более 4 миллионов пользователей сети.

Близнецы из Хакасии в настоящее время проживают в Калифорнии. 2 года назад Кирилл и Филипп закончили Хакасский госуниверситет, и сразу перебрались в Штаты. Братья всю жизнь мечтали заниматься творчеством. Сейчас они посещают курсы актерского мастерства в Лос-Анджелесе и снимаются в клипах мировых знаменитостей. Близнецы приняли участие в создании музыкального видео Джастина Тимберлейка на композицию Supplies. После проделанной совместной работы, американский поп-исполнитель предложил уроженцем Хакассии сделать совместное фото.

Клип Тимберлейка Кирилл и Филипп Ревега назвали отличным опытом в творческой деятельности. Сумму гонорара братья разглашать не стали.


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