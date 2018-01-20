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В США умер рэпер с псевдонимом Фредо Сантана

Сегодня, 12:58

В США умер популярный рэпер с псевдонимом Фредо Сантана. По-настоящему его звали Деррик Коулмен. Он скончался, когда ему было лишь 27 лет.

Фредо Сантана является старшим двоюродным братом музыканта Chief Keef. Помимо того, он был сопрезидентом принадлежащего тому лейбла Glory Boys Entertainment.

Также Коулмен учредил и собственный лейбл, называющийся Savage Squad Records, на котором записывал свои композиции в качестве Сантаны.

К кому теперь перейдут права на них, пока не сообщается. Также неизвестны и причины, приведшие к смерти рэпера.

О том, что музыкант скончался, сообщил в своём аккаунте Максо Крим, являющийся его продюсером. Официальная информация с подтверждением данного факта ещё не поступала.


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