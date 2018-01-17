Баста уничтожил альтер-эго после получения вызова на баттл

Вчера, 21:15

Баста ликвидировал альтер-эго после получения вызова на баттл. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, показал новое альтер-эго, которое он назвал Диким Шенго. Музыкант обнародовал в Сети ряд видеозаписей с новым героем. Согласно полученным данным, это избирательный образ из нескольких персонажей хип-хоп сцены. Коллега Басты D masta посчитал, что его оппонент спародировал его. Он, в свою очередь, сделал пародию на одну из песен ростовского артиста и вызвал его на баттл.

Через некоторое время Вакуленко опубликовал в соцсети еще один ролик, который завершил историю альтер-эго. Он написал, что Дикий Шенко убит, он жил гангстером, по словам музыканта, и умер им. Пока непонятно, принял Баста вызов на баттл или нет.