На церемонии вручения «Грэмми» выступят Кендрик Ламар и U2

Вчера, 19:49

Как стало известно из неофициальных источников, исполнитель рэпа Кендрик Ламар выступит на открытии церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», где он сам номинирован на семь граммофонов. Также ожидаются выступления U2 и Сэма Смита.

В последнее воскресенье января в Нью-Йорке на церемонии будет тесно от присутствия многочисленных звезд. Элтон Джон, который является обладателем почетного специального приза, исполнит свои хиты совместно с Майли Сайру. Леди Гага, очевидно, опять будет пытаться эпатировать привычную ко всему публику своими новыми нарядами. Блеснет вокалом и Пинк.

Рекордсменом по количеству номинаций в этом году вновь станет рэпер Jay-Z, который имеет уже в своей коллекции 21 граммофон. Рэпер претендует на победу в восьми категориях. Луис Фонси со своим поднадоевшим хитом «Despacito» может получить премию в номинации «За самую популярную песню». Также на церемонии будут посмертно награждены Крис Корнелл, Леонард Коэн и Дмитрий Хворостовский.