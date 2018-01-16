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Друзья солистки The Cranberries рассказали об «ужасной депрессии» певицы

Сегодня, 14:33

Друзья ирландской певицы Долорес О’Риордан, скончавшейся накануне в 46-летнем возрасте, рассказали прессе об «ужасной депрессии» вокалистки The Cranberries. Также СМИ стало известно, как исполнительница боролась с биполярным расстройством несколько лет назад.

В последнее время у Долорес О’Риордан накопилось множество проблем со здоровьем. К диагностированному несколько лет назад биполярному расстройству, добавилась «ужасная депрессия» и болезнь спины, из-за которой The Cranberries пришлось отменить грандиозный концертный тур в прошлом году.

О неизвестных ранее СМИ О’Риордан рассказали близкие друзья певицы.

Тело 46-летней солистки The Cranberries нашли в одном из лондонских отелей 15 января. Правоохранители британской столицы все еще не сообщили прессе официальную причину смерти О’Риордан. Ранее полиция назвала кончину певицы «необъяснимой».


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