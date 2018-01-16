В новом клипе Валерия удивила поклонников нарядом в стиле БДСМ

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Певица Валерия постоянно удивляет своих поклонников. Теперь звезда одела костюм в стиле БДСМ для съемок в новом клипе на песню «С таким, как ты».

Певица Валерия всегда удивляла поклонников своими необычными образами. Фанаты старались подражать ее стилю, который многие называли аристократическим. Но днями звезда шокировала своих почитателей.

В новом клипе на песню «С таким, как ты» Валерия решила примерить на себя абсолютно новый образ, который по стилю приближен к БДСМ. По задумке режиссера клипа певица облачилась в черное платье с полупрозрачным подолом и корсет. На шее у нее был ошейник, а на ногах сапоги. Визажисты, которые работали над образом звезды, сделали акцент на ее губы и прическу – волосы собраны в хвост и приглажены.

Такой внешний вид Валерии несколько шокировал публику, но после просмотра клипа люди оставили положительные комментарии, заметив, что такой костюм только придает певице сексуальности. Многие попросили звезду не отходить от такого стиля. Супруг певицы Иосиф Пригожин на своей страничке в социальной сети поделился тем, что эта песня про него, ведь именно с ним Валерия о других и не мечтает.