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В Ирландии скончалась солистка группы The Cranberries

Вчера, 20:32

Известная певица и композитор, солистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась сегодня в Ирландии. Ей было всего 46 лет.

Информацию о смерти знаменитости распространили ведущие британские и ирландские СМИ. Подтверждения данной информации от близких О'Риордан пока нет. Подробности о причинах смерти уточняются.

Долорес О’Риордан родилась в 1971 году пригороде Лимерика. В группе The Cranberries с 1990 года. Всемирную известность вокалистка приобрела после исполнения известнейшей песни коллектива «Zombie». Сама она неоднократно подчёркивала, что суть песни отражает желание ирландского народа жить в мире.


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