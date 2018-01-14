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Челябинский оркестр сыграет под предводительством дирижёра из США

Сегодня, 15:13

Челябинской оркестр сыграет под предводительством дирижёра из США. 5 февраля оркестр "Классика" отыграет программу под названием "Музыка Голливуда".

Специальным приглашённым гостем станет американский дирижёр Джейн Браун. Она также является музыкальным директором оркестра Рено Pops, кроме этого глава оркестра Невады. Джейн довольно часто принимает приглашения на роль дирижёра с другими коллективами и много гастролирует за рубеж. Примечательно, что музыканты будут играть известные композиции из таких работ, как "Гарри Поттер", "Звёздные Войны", "Доктор Живаго" и других.

Представление состоится в 18:30 в зале имени Прокофьева. Билеты уже доступны в продаже в кассах.


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