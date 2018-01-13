Группа Шнурова «Ленинград» празднует свой 21-й день рождения

Вчера, 20:15

13 января музыканты коллектива «Ленинград» празднуют день рождения своей группы.

Сергей Шнуров сегодня рассказал своим поклонникам в социальных сетях об этом значительном для него дне. В связи с тем, что группа «дожила» до своего 21 дня рождения, им теперь официально можно покупать спиртные напитки и распивать их – отметил лидер «Ленинграда».

Коллектив прославился благодаря своим песням, содержащим ненормативную лексику, и эксцентричному поведению самого Шнура. За время своего существования группа распадалась и воссоединялась вновь, радуя своих поклонников концертами и новыми альбомами. Фанаты группы активно поздравляют своих кумиров с двадцатиоднолетием, желают творческого развития и ждут от них новых песен и видеоклипов.