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Рок-группа «Кипелов» приедет в Брянск для презентации альбома «Звёзды и Кресты»

Сегодня, 01:15

Известная рок-группа «Кипелов» приедет в Брянск для презентации нового альбома «Звезды и Кресты». Мероприятие состоится 27 марта в концертном зале «Дружба». Эту информацию сообщают в областной брянской филармонии. Там же добавляют, что концерт начнётся в 19:00 по местному времени.

 В афише отмечается, что альбом «Звёзды и Кресты» рок-группы «Кипелов» получился очень разноплановым. В нём можно услышать, как классические тяжёлые баллады, так и боевики, и мистические песни. Музыканты очень долго и кропотливо проводили работу над своим новым музыкальном материалом. Все стихи к музыке рок-исполнителей написала Маргарита Пушкина, которая работает с музыкальным коллективом уже большое количество времени.

«Звёзды и Кресты» - это название одной из песен нового альбома «Кипелова», которая и дала название всей работе. Также отмечается, что композиция «Косово Поле» является самой длинной во всём альбоме. Её продолжительность составляет целых 10 минут и 4 секунды.

Рок-группа «Кипелов» была организована вокалистом Валерием Кипеловым, который покинул коллектив «Ария», чтобы начать сольную карьеру. «Кипелов» играет в стиле хейви-метал и симфоник-метал.


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