Рэп-композиция про Владикавказ взорвала интернет

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Двое молодых парней из Осетии стали главными ньюсмейкерами социальных сетей, презентовав рэп-композицию про Владикавказ. За считанные часы после публикации музыкального видео его успели посмотреть почти 20 тысяч пользователей Instagram.

Необычный рэп про Владикавказ опубликован на Instagram-аккаунте Северной Осетии. Двое молодых авторов песни сняли музыкальное видео на фоне живописных мест любимого города. Композиция жителей Владикавказа за считанные часы стала вирусной, сразу после премьеры ее посмотрели почти 20 тысяч пользователей.

Практически все отзывы о музыкальной работе молодых рэперов положительные. Интернет-сообщество предрекло парням большое будущее, опираясь на их талант и самоотдачу.