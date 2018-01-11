Британский музыкант Эрик Клэптон рассказал о проблемах со слухом

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Всемирно известный британский рок-музыкант Эрик Клэптон откровенно побеседовал с журналистами о состоянии своего здоровья. Гитарист боится потерять слух, после того как у него диагностировали шум в ушах.

Эрику Клэптону в настоящее время 72 года. Несмотря на преклонный возраст, рок-музыкант продолжает активно гастролировать, давая множество концертов. Не так давно гитариста начал подводить слух. Британец обратился к врачам, диагностировавшим у него шум в ушах, именуемый в медицине тиннитусом.

К несчастью, это не единственное серьезное расстройство у Клэптона. В последнее время музыканту все труднее брать в руки гитару из-за прогрессирующего нарушения функций нервной системы. Однако британская рок-звезда не планирует сбавлять обороты, намереваясь в марте текущего года выступить с грандиозными концертами в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.