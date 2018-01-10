"Каста" в своем новом клипе закопала солиста заживо

Вчера, 21:45

Популярная ростовская рэп-группа "Каста" записала новый видеоклип на песню «Стоп-игра», в котором заживо закопали одного из солистов.

Видеоролик, снятый при помощи режиссера Максима Ксенды, разместили на официальном сайте группы 9 января, однако за этот промежуток времени его уже посмотрели десятки тысяч поклонников.

В клипе показана сложная жизнь молодых пап, которые были вынуждены начать криминальный бизнес. Его маленькие дети играются со взрослыми игрушками: стирают вещи белым порошком, которым оказался кокаин, пытаются разжечь огонь в камине при помощи долларовых купюр, выбрасывают ценные бумаги, заменяют настоящее боевое оружие игрушечными пистолетами. За детские шалости приходится расплачиваться их отцам, так как им начинают мстить бандиты, закапывая под землю, сбрасывая с крыш зданий, или разрывая на части.

По тексту песни музыканты выдвигают идею, что для своих детей возможно сделать абсолютно все, в том числе перестать заниматься незаконными делами, а также изменить всю свою жизнь.

Участники группы отметили, что при съемках клипа в реальности никто не пострадал.

По мнению поклонников, данный ролик получился хотя и захватывающим, все же чересчур мрачным.