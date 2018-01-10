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Певец из Украины участвует в белорусском отборе на "Евровидение"

Сегодня, 13:09

Украинский исполнитель Alekseev поедет на "Евровидение". Он представит Белоруссию в известном музыкальном конкурсе.

11 января начнётся первый отборочный тур для исполнителей в проекте. Из всех заявок выберут только 15 финалистов. Это будет сражение за право поехать в Лиссабон. Певец из Украины представлял английскую версию песни "Навсегда". Данный сингл успел покорить сердца слушателей и в сети набрал больше трёх миллионов просмотров. Ранее сообщалось, что Россия также будет участвовать в конкурсе. Нашу страну будет представлять Юлия Самойлова, которой в прошлом году запретили въезд украинские власти.

Среди других исполнителей известные у себя на родине Анастасия Малашкевич, Кирилл Гуд и другие. Голосование пройдёт в Минске 11 января.


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