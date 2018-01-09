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В Твери скончалась мать Михаила Круга

Вчера, 19:05

Сегодня в Твери скончалась мать известного российского музыканта Михаила Круга. Накануне 81-летняя женщина перенесла инфаркт.

После инфаркта, женщину оперативно доставили в местное медицинское учреждение. Несмотря на все усилия медиков, спасти Зою Петровну так и не удалось. Указывается, что её похоронят рядом с легендарным «шансонщиком» Михаилом Кругом, её сыном. Информация является достоверной, так как дочь Зои Петровны, а также сестра «легенды шансона» Ольга Медведева официально подтвердила факт смерти. Она рассказала, что сердце матери легендарного певца остановилось примерно в 9:00 по местному времени. Отмечается, что сердце женщины останавливалось два раза подряд, но медикам удавалось восстанавливать работы мышцы. Третий раз стал окончательным, и женщина умерла.


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