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«Евровидение-2018» будут вести только женщины

Вчера, 19:44

Предстоящий музыкальный конкурс «Евровидение-2018», который будет проходить в Португалии, будут вести исключительно женщины. Информация взята с официального интернет-портала мероприятия.

Уже огласили список ведущих предстоящего конкурса. Как оказалось, среди них не окажется не одного мужчины. Например, на «Евровидении» прошлого года, ведущими были трое мужчин, не считая одну девушка. В текущем же году, лицами шоу станут 4 женщины.

Напомним, что музыкальный конкурс будет проходить в Португалии в мае текущего года.

Сегодня из жизни ушёл легендарный рок-музыкант Рэй Томас, который является основателем одной из самых старых банд Moody Blues.


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