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Хуснуллин: В Москве летом откроют филармонию в новом парке "Зарядье"

Вчера, 22:33

Филармония в парке «Зарядье» может начать свою работу уже предстоящим летом. Это сообщение поступило от Марата Хуснуллина, который занимается этой работой непосредственно.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснулин сообщил, что новое здание филармонии начнет свою работу в парке «Зарядье» уже летом 2018 года. Даже есть план намеченных культурно-образовательных программ, которые представят сотрудники этого заведения. В новой филармонии будет организован шикарный зрительный зал.

Изначально он рассчитан на размещение 1500 гостей, но число может быть увеличено. Создателями уникального зала с оригинальной акустикой стали лучшие архитекторы в мире, имя которых пока умалчивается от публики до первого представления. Как только в филармонии пройдет первый концерт, все данные станут известны.


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