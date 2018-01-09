Сегодня, 03:30

Американская певица LP снова вернётся в Сочи с концертом. Год назад она также посетила курорт, где выступила со своей программой.

В сообщении указано, что организаторы мероприятия планируют выступление на 29 марта текущего года. Оно будет проходить в концерт-холле «Роза Холл», что на улице Набережной Леванды. Отмечается, что старт продаж входных билетов уже начался. Цена начинается от 2 500 рублей, максимальная стоимость – 15 000 рублей.

Напомним, что свою творческую карьеру Лора Перголицци начала ещё в 2001 году. У неё есть 4 полноценных студийных альбомов, а также несколько синглов. Она сотрудничала с другими известными музыкантами, такими как Рианна и бандой Backstreet Boys.