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Во время выступления Елки на LiveFest оператор упал с видеокамерой

Сегодня, 14:16

В момент выступления известной украинской певицы Ёлки на LiveFest снимавший ее оператор не смог удержаться на ногах и упал в прямом эфире с видеокамерой. Певица в свою очередь проявила профессиональные качества и не прервала выступление из-за случившегося казуса.

Как известно, Елка исполняла на концерте песню под названием "Впусти музыку". Концерт транслировался в прямом эфире. Оператор с видеокамерой несколько раз обошел певицу вокруг с целью создания динамичного эффекта. Но в какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал вместе с видеокамерой. После этого казуса оператор быстро поднялся и покинул сцену. Елка была шокирована таким ходом событий, но выступление не прервала.
Отмечается, что поп-исполнительница приглашена в качестве ведущей фестиваля. Совместно с ней, Life Fest также проводят Мария Миногарова и Юлианна Караулова. Напомним, данное мероприятие получило открытие 4 января в Сочи. Культурная программа обещает быть разнообразной. Это и выступления более 40 артистов разного жанра, и показы кинолент, театральных спектаклей, а еще различные мастер-классы.


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