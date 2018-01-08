Нижегородские рокеры выступят в центре культуры «Рекорд» 13 января

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13 января в центре культуры «Рекорд» выступят нижегородские рокеры. Об этом рассказали организаторы фестиваля #NEWTONEFEST.

В Нижнем Новгороде 13 января в шесть часов вечера в известном центре культуры «Рекорд» состоится фестиваль #NEWTONEFEST, организаторы которого приглашают на мероприятие истинных ценителей рока. Зрители увидят молодые группы, выполняющие музыку в стилях хард-рок, поп-рок и альтернатива. Среди музыкантов на сцене появятся нижегородские коллективы Diamond Cage, CRICKET STREET 28/12 и GALILEYA.

Стоит отметить, что вход на #NEWTONEFEST будет платным, а билеты можно приобрести в кассе «Рекорда» или у самих распространителей. Организаторы обещают меломанам позитивные эмоции и восторг от исполнения такого тяжелого стиля музыки в разных вариациях, пропущенных через взгляд молодого поколения.