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Лана Дель Рей ответила на обвинения в плагиате от Radiohead

Сегодня, 10:06

Популярная певица Лана Дель Рей решила публично ответить на обвинения в плагиате от культовой британской рок-группы Radiohead.

Речь идёт о музыкальной композиции Ланы Дель Рей Get Free. По заявлениям Radiohead во главе с лидером Томом Йорком, песня американской композиции имеет огромную схожесть с одной из самых популярных песен группы Creep. Музыканты собираются разобраться в случившийся ситуации при помощи суда.

На своей официальной странице в Twitter Лана Дель Рей заявила, что слухи об иске являются правдивыми, хотя певица и «знает», что её песня не была вдохновлена композицией Creep. Группа Radiohead полагает, что это не так, и желают получить 100% от публикаций. Сама же Лана Дель Рей предлагала несколько месяцев назад 40%. Адвокаты британского коллектива неумолимы, поэтому музыканты решили судиться.

Radiohead желает либо получить компенсацию за плагиат, либо внесения их в число соавторов, что позволит им получать авторские отчисления.

Одна из самых известнейших песен рок-сцены Creep появилась на свет ещё в 1992 году. Тогда самих же Radiohead также обвиняли в плагиате песни британской группы The Hollies, которая называется The Air That I Breathe.


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