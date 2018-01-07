Во Франции скончалась певица Франс Галль

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Известная французская певица Фанс Галль умерла сегодня, 7 января. В момент смерти популярной исполнительнице было 70 лет.

Информацию о смерти певицы обнародовали французские СМИ в социальной сети Twitter. Причиной смерти знаменитой Франс Галль стала страшная болезнь, которую она пыталась побороть последние два года своей жизни. В момент смерти, вместе с ней находились близкие и родные люди. Последние дни жизни Франс провела в своей квартире в Париже.

В 1965 году Франс Галль стала победительницей на песенном конкурсе «Евровидение». Тогда на мероприятии певица представляла Люксембург. Победить исполнительнице удалось с популярной на то время песней Poupee de cire, poupee de son. Последние годы Франс не работала. Два года назад ей поставили страшный диагноз, все это время она провела под наблюдением медиков.